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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BEKİR ŞAHİN

Bekir Şahin

Yenilik Partisi
Bekir Şahin
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı