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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OĞUZHAN EMİR

Oğuzhan Emir

Yenilik Partisi
Oğuzhan Emir
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Kırşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı