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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERYEM CERİTLİ

Meryem Ceritli

Yeşil Sol Parti
Meryem Ceritli
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Adıyaman
Kaynak: Anadolu Ajansı