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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜLYA HASBAY

Hülya Hasbay

Yeşil Sol Parti
Hülya Hasbay
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı