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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERHAT ÇELİK

Serhat Çelik

Yeşil Sol Parti
Serhat Çelik
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı