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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NURCAN KARASU

Nurcan Karasu

Yeşil Sol Parti
Nurcan Karasu
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı