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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞE ÇETİNKAYA

Ayşe Çetinkaya

Zafer Partisi
Ayşe Çetinkaya
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Adıyaman
Kaynak: Anadolu Ajansı