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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN KAPLAN

Hasan Kaplan

Zafer Partisi
Hasan Kaplan
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı