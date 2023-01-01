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Kemal Karabağ
Zafer Partisi
Antalya
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Yaşar Kökçe
Zafer Partisi
Antalya
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Volkan Yurtman
Zafer Partisi
Antalya
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Tuba Evliyaoğlu
Zafer Partisi
Antalya
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Yusuf İşler
Zafer Partisi
Antalya
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Emrah Kurhan
Zafer Partisi
Antalya
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Orkun Kutalmış Filiz
Zafer Partisi
Antalya
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Mustafa Ceylan
Zafer Partisi
Antalya
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Vahit Tecel
Zafer Partisi
Antalya
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Kerem Didinç
Zafer Partisi
Antalya
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Ata Boyacı
Zafer Partisi
Antalya
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Sefa İşlek
Zafer Partisi
Antalya
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Serdar Alp Öztürk
Zafer Partisi
Antalya
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Nazmi Acan
Zafer Partisi
Antalya
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Meliha Yurtman
Zafer Partisi
Antalya
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Ali Songül
Zafer Partisi
Antalya