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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET TAŞKIN

Mehmet Taşkın

Zafer Partisi
Mehmet Taşkın
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Çanakkale
Kaynak: Anadolu Ajansı