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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞEVKET MURAT APAYDIN

Şevket Murat Apaydın

Zafer Partisi
Şevket Murat Apaydın
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı