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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMEL ATIŞ

Emel Atış

Zafer Partisi
Emel Atış
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı