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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF KAYMAKÇI

Yusuf Kaymakçı

Zafer Partisi
Yusuf Kaymakçı
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı