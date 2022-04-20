Alanyaspor - Sivasspor maçı 20.30'da A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Alanyaspor - Sivasspor maçıyla devam ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam 20.30'da A Spor'da canlı yayınla ekrana gelecek. Alanyaspor - Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Hakan Yemişken yapacak.

Final biletini kapmak için mücadele edecek olan iki takımın muhtemel 11 ise şöyle olacak;

Alanyaspor: Serkan - Juanfran, Furkan, Awaziem, Efecan, Tayfur, Umut, Emre Akbaba, Novais, Candeias, Famara

Sivasspor: Ali Şaşal - Appindangoye, Ziya, Ahmet, Caner Osmanpaşa, Cofie, Kerem, Ulvestad, Gradel, Yatabare, Erdoğan