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Türkiye Kupası Haberler Alanyaspor - Sivasspor maçı 20.30'da A Spor'da

Alanyaspor - Sivasspor maçı 20.30'da A Spor'da

Alanyaspor ile Sivassspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Alanya'da oynanacak maç, 20.30'da A Spor'da.

Giriş: 20 Nisan 2022, Çarşamba 17:37

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Alanyaspor - Sivasspor maçıyla devam ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam 20.30'da A Spor'da canlı yayınla ekrana gelecek. Alanyaspor - Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Hakan Yemişken yapacak.

Final biletini kapmak için mücadele edecek olan iki takımın muhtemel 11 ise şöyle olacak;

Alanyaspor: Serkan - Juanfran, Furkan, Awaziem, Efecan, Tayfur, Umut, Emre Akbaba, Novais, Candeias, Famara

Sivasspor: Ali Şaşal - Appindangoye, Ziya, Ahmet, Caner Osmanpaşa, Cofie, Kerem, Ulvestad, Gradel, Yatabare, Erdoğan

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