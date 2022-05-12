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Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı: Yukatel Kayserispor - DG Sivasspor

Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Finali nerede, hangi gün oynanacak?

Giriş: 12 Mayıs 2022, Perşembe 18:16 Güncelleme: 12 Mayıs 2022, Perşembe 18:21

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor oldu. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda güçlü rakiplerini eleyen iki ekip finale kaldı. Ziraat Türkiye Kupası final maçı 26 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak. Final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Kupayı müzesine götüren takım aynı zamanda ülkemizi Avrupa'da da temsil etme hakkı kazanacak. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmada mücadele son düdüğe kadar sürecek.

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