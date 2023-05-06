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ANASAYFA ŞEHİRLER ORDU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ORDU - ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

AK PARTİ
KISALTMA :AK PARTİ GENEL BAŞKAN :RECEP TAYYİP ERDOĞAN KURULUŞ TARİH :2001
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
AKKUŞ
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ALTINORDU
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AYBASTI
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ÇAMAŞ
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ÇATALPINAR
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ÇAYBAŞI
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FATSA
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GÖLKÖY
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GÜLYALI
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GÜRGENTEPE
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İKİZCE
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KABADÜZ
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KABATAŞ
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KORGAN
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KUMRU
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MESUDİYE
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PERŞEMBE
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ULUBEY
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ÜNYE
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı