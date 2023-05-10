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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÇAYBAŞI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇAYBAŞI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ÇAYBAŞI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,537 | Katılım Oranı: %87.52
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %83.396,694 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %8.51683 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.08568 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4738 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3226 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2218 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,832 | Katılım Oranı: %72.62
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %83.095,748 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %15.711,087 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.283 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 6,794 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,196 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%60.49 4,887 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%23.6 1,907 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%7.18 580 oy 0
İyi Parti
%6.84 553 oy 0
Saadet Partisi
%0.78 63 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.42 34 oy 0
Vatan Partisi
%0.41 33 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.27 22 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı