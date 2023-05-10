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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BAYAT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BAYAT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

BAYAT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 5,695 | Katılım Oranı: %89.75
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.753,273 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %19.37936 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.43552 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.629 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5426 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3115 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,743 | Katılım Oranı: %82.22
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.592,929 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %32.921,493 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.49113 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 3,336 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,443 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%55.59 2,698 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%14.75 716 oy 0
İyi Parti
%14.38 698 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.15 638 oy 0
Saadet Partisi
%0.6 29 oy 0
Vatan Partisi
%0.58 28 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.58 28 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.37 18 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı