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ANASAYFA ATA İTTİFAKI ANKARA

3 BÖLGE - ATA İTTİFAKI

Zafer Partisi
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AP
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ANKARA TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE 3 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BEYPAZARI
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ETİMESGUT
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NALLIHAN
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SİNCAN
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YENİMAHALLE
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Kaynak: Anadolu Ajansı