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ANASAYFA ŞEHİRLER YOZGAT BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

YOZGAT - BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

BBP
KISALTMA :BBP GENEL BAŞKAN :MUSTAFA DESTİCİ KURULUŞ TARİH :1993
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KADIŞEHRİ
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0 - Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEFAATLİ
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SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİFAKILI
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YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı