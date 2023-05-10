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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ŞEFAATLİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ŞEFAATLİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ŞEFAATLİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 11,527 | Katılım Oranı: %86.17
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.776,453 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %17.91,730 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %14.441,395 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5149 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2322 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1615 oy
%100
Seçmen Sayısı: 12,035 | Katılım Oranı: %81.4
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %51.634,989 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.744,613 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6361 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 6,856 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,787 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%48.41 4,715 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%21.98 2,141 oy 0
İyi Parti
%14.84 1,445 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%13.07 1,273 oy 0
Saadet Partisi
%0.71 69 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.43 42 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.34 33 oy 0
Vatan Partisi
%0.22 21 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı