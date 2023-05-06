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ANASAYFA ŞEHİRLER MANİSA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

MANİSA - HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

HAK-PAR
KISALTMA :HAK-PAR GENEL BAŞKAN :DÜZGÜN KAPLAN KURULUŞ TARİH :2002
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
AHMETLİ
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AKHİSAR
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ALAŞEHİR
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DEMİRCİ
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GÖLMARMARA
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GÖRDES
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KIRKAĞAÇ
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KÖPRÜBAŞI
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KULA
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SALİHLİ
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SARIGÖL
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SARUHANLI
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ŞEHZADELER
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SELENDİ
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SOMA
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TURGUTLU
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YUNUSEMRE
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı