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Mine Yavuz
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Erol Fidan
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Saliha Çatlı
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Ahmet Cankara
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Filiz Erhan
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Mutlu Yücel
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Yaşar Bayındır
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Arif Koç
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Ali Nezir
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Yılmaz Fidan
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Fatih Aktaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Batuhan Kuşçu
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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İbrahim Korkmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Simge Seray Genç
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Orkun Çamlar
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Abdulkadir Aydeniz
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
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Uğur Aydoğdu
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya