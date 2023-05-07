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İsmet Büyükataman
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
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Fevzi Zırhlıoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
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Ahmet Beygirci
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
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Muhammet Tekin
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
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Yaşar Türk
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
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Ayhan Önal
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
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Korkut Aktaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
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Bilal Dogan
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
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Metin Çoraklı
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
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Ahmet Eraslan
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
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Canan Tarçın
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
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Ali Bahadır
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
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Ridvan Kılıçoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
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Aydın Sancar
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
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Osman Yorulmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
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Alparslan Karaaslan
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
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Erol Comart
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
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Gamze Nur Sarğın
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
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Tuğba Şentürk Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
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Gülseren Özbek
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge