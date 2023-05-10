Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER UŞAK ULUBEY
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ULUBEY SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ULUBEY CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ULUBEY MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,595 | Katılım Oranı: %91.6
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %43.944,108 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %42.513,975 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %12.191,140 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.5854 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4946 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2927 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,287 | Katılım Oranı: %85.69
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %55.445,232 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %42.213,984 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.35222 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,227 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,896 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%38.23 3,577 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.55 3,420 oy 0
İyi Parti
%13.35 1,249 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.63 807 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.65 154 oy 0
Saadet Partisi
%0.75 70 oy 0
Vatan Partisi
%0.48 45 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.36 34 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı