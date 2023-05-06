;
Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER ADIYAMAN
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ADIYAMAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 399,766 | Katılım Oranı: %86.39
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.41226,926 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %20.4568,852 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7.4124,949 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %3.4111,492 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.163,906 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.16529 oy
%100
Seçmen Sayısı: 375,149 | Katılım Oranı: %77.46
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.3198,325 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %15.4244,137 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %15.2743,713 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 216,573 oy 0
Millet İttifakı
%0 63,350 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%55.2 185,691 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%15.35 51,641 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%11.88 39,947 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.18 30,882 oy 0
İyi Parti
%5.31 17,856 oy 0
Saadet Partisi
%1.65 5,547 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.26 4,249 oy 0
Vatan Partisi
%0.17 571 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı