-
İsa İlyasoğlu
Adalet Partisi
Ordu
-
Mahmut Özer
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ordu
-
Cengiz Özcan
Anavatan Partisi
Ordu
-
Coşkun Sipahioğlu
Büyük Birlik Partisi
Ordu
-
Seyit Torun
Cumhuriyet Halk Partisi
Ordu
-
Huriye Karnap Hartamacı
Güç Birliği Partisi
Ordu
-
Fazlı Taşkan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ordu
-
Gülsen Çevik
Halkın Kurtuluş Partisi
Ordu
-
İdris Naim Şahin
İyi Parti
Ordu
-
Sebanur Özdemir
Memleket Partisi
Ordu
-
Melek Seda Aksoy
Millet Partisi
Ordu
-
Naci Şanlıtürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Ordu
-
Nursel Yıldız
Sol Parti
Ordu
-
Ayşegül Aydın Şengöz
Türkiye İşçi Partisi
Ordu
-
Erhan Bekdaş
Türkiye Komünist Hareketi
Ordu
-
Zikri Demiröz
Türkiye Komünist Partisi
Ordu
-
Osman Erdaş
Vatan Partisi
Ordu
-
Adem Ağca
Yeniden Refah Partisi
Ordu
-
Yusuf Kemal Türkoğlu
Yenilik Partisi
Ordu
-
İbrahim Özdemirel
Yeşil Sol Parti
Ordu
-
Yener Turan
Zafer Partisi
Ordu
-
Sefer Can Yılmaz
Adalet Partisi
Ordu
-
İbrahim Ufuk Kaynak
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ordu
-
Serhat Gür
Anavatan Partisi
Ordu
-
Adem Pişmek
Büyük Birlik Partisi
Ordu
-
Mustafa Adıgüzel
Cumhuriyet Halk Partisi
Ordu
-
Yeşim Sincar
Güç Birliği Partisi
Ordu
-
Mümtaz Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ordu
-
Münüre Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Ordu
-
Öykü Çalış
Memleket Partisi
Ordu
-
Musa Demirel
Millet Partisi
Ordu
-
Erol Bayram
Milliyetçi Hareket Partisi
Ordu
-
Alihan Akyazı
Sol Parti
Ordu
-
Ertuğrul Kahraman
Türkiye İşçi Partisi
Ordu
-
Halil Tecirli
Türkiye Komünist Hareketi
Ordu
-
Göksel Genç
Türkiye Komünist Partisi
Ordu
-
Sedat Kutlu
Vatan Partisi
Ordu
-
Harun Pala
Yeniden Refah Partisi
Ordu
-
Akın Yar
Yenilik Partisi
Ordu
-
Nurcan Karasu
Yeşil Sol Parti
Ordu
-
Hüseyin Yalçıntaş
Zafer Partisi
Ordu
-
Şaban Aktaş
Adalet Partisi
Ordu
-
Mustafa Hamarat
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ordu
-
Fatih Özdemir
Anavatan Partisi
Ordu
-
Meliha Bekci
Büyük Birlik Partisi
Ordu
-
Ahmet Toklucuoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Ordu
-
Elif Yaren Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Ordu
-
Suphi Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ordu
-
Boran Alp
Halkın Kurtuluş Partisi
Ordu
-
Çiğdem Çelenk Karakaya
İyi Parti
Ordu
-
Cumhur İnce
Memleket Partisi
Ordu
-
Zeynep Çelik
Millet Partisi
Ordu
-
Doğukan Ak
Milliyetçi Hareket Partisi
Ordu
-
Birol Kaya
Sol Parti
Ordu
-
Mert Efe
Türkiye İşçi Partisi
Ordu
-
Faruk Şen
Türkiye Komünist Hareketi
Ordu
-
Semra Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
Ordu
-
Şadi Genç
Vatan Partisi
Ordu
-
Zehra Çınar
Yeniden Refah Partisi
Ordu
-
Mustafa Duran
Yenilik Partisi
Ordu
-
Şeref Özkan
Yeşil Sol Parti
Ordu
-
İbrahim Yanık
Zafer Partisi
Ordu
-
Özcan Koçer
Adalet Partisi
Ordu
-
İsa Yüksel
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ordu
-
Özcan Kaşaltı
Anavatan Partisi
Ordu
-
Cengiz Okur
Cumhuriyet Halk Partisi
Ordu
-
Hasan Filik
Güç Birliği Partisi
Ordu
-
Aykut Engin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ordu
-
Hülya Ar
Halkın Kurtuluş Partisi
Ordu
-
Murat Vardal
İyi Parti
Ordu
-
Mustafa Baştepe
Memleket Partisi
Ordu
-
Nuran Çetin
Millet Partisi
Ordu
-
Alpaslan Türkkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Ordu
-
Ethem İştar
Sol Parti
Ordu
-
Deniz Arslantürk
Türkiye İşçi Partisi
Ordu
-
Atakan Köprülülü
Türkiye Komünist Hareketi
Ordu
-
Özkan Bağdu
Türkiye Komünist Partisi
Ordu
-
İsmail Küçükkarahan
Vatan Partisi
Ordu
-
Furkan Çalış
Yeniden Refah Partisi
Ordu
-
Ali Osman Şık
Yenilik Partisi
Ordu
-
Özden Ünal
Yeşil Sol Parti
Ordu
-
Öznur Genç Erdem
Zafer Partisi
Ordu
-
Nuri Demir
Adalet Partisi
Ordu
-
İsa Gül
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ordu
-
Gamze Yetgin
Anavatan Partisi
Ordu
-
Murat Yiğit
Büyük Birlik Partisi
Ordu
-
Nilgün Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Ordu
-
Melis Şahin
Güç Birliği Partisi
Ordu
-
Sadık Karaca
Halkın Kurtuluş Partisi
Ordu
-
Ebru Avcı Başaran
İyi Parti
Ordu
-
Batuhan Yılmaz
Memleket Partisi
Ordu
-
Mehmet Şeref Ramazanoğlu
Millet Partisi
Ordu
-
Tuncer Usta
Milliyetçi Hareket Partisi
Ordu
-
Tansu Ayık
Türkiye İşçi Partisi
Ordu
-
Akay Dalyan
Türkiye Komünist Hareketi
Ordu
-
Barış Özbay
Türkiye Komünist Partisi
Ordu
-
Kemal Sümbül
Vatan Partisi
Ordu
-
Fikret Balcı
Yeniden Refah Partisi
Ordu
-
Burak Kapıcıoğlu
Yenilik Partisi
Ordu
-
Orhan Koca
Yeşil Sol Parti
Ordu
-
Levent Şaban Başkaya
Zafer Partisi
Ordu
-
Mustafa Gölcü
Adalet Partisi
Ordu
-
Samet Özdemir
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ordu
-
Çağlayan Özlem Özbay Özcan
Anavatan Partisi
Ordu
-
Murat Hamarat
Büyük Birlik Partisi
Ordu
-
Sabri Soner Görgülü
Cumhuriyet Halk Partisi
Ordu
-
Pınar Sevil Yasadur
Güç Birliği Partisi
Ordu
-
Musa Arpat
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ordu
-
Can Karaca
Halkın Kurtuluş Partisi
Ordu
-
Feyza Nur Yalçın Öner
İyi Parti
Ordu
-
Seda Güler
Memleket Partisi
Ordu
-
Fatma Yılmaz
Millet Partisi
Ordu
-
Ahmet Topal
Milliyetçi Hareket Partisi
Ordu
-
Hakan Duyan
Türkiye İşçi Partisi
Ordu
-
Fatmanur Sönmez
Türkiye Komünist Hareketi
Ordu
-
Duygu Sezer Yüksek Sig
Türkiye Komünist Partisi
Ordu
-
Temel Nücumi Yılmaz
Vatan Partisi
Ordu
-
Ümit Özden
Yeniden Refah Partisi
Ordu
-
Ertan Kabadayı
Yeşil Sol Parti
Ordu
-
Mehmet Kahraman
Zafer Partisi
Ordu