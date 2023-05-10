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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

AKÇAKALE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

AKÇAKALE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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AKÇAKALE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 49,448 | Katılım Oranı: %90.11
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %94.2641,566 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %2.371,047 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.17956 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.91400 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.26114 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.0416 oy
%100
Seçmen Sayısı: 43,157 | Katılım Oranı: %79.49
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %89.7730,468 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %5.21,764 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.031,708 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 40,984 oy 0
Millet İttifakı
%0 987 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%67.49 29,634 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%25.85 11,350 oy 0
BAĞIMSIZ
%7.85 3,448 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.48 1,090 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.59 696 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0.99 435 oy 0
İyi Parti
%0.96 421 oy 0
Saadet Partisi
%0.3 131 oy 0
Vatan Partisi
%0.02 10 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı