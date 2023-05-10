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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

DİVRİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

DİVRİĞİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

DİVRİĞİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 13,734 | Katılım Oranı: %92.76
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %70.078,701 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %25.373,150 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %2.71336 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.32164 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3139 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2328 oy
%100
Seçmen Sayısı: 14,448 | Katılım Oranı: %86.88
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %72.548,975 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %23.582,917 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.89481 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 3,275 oy 0
Millet İttifakı
%0 7,964 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%60.18 7,491 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%20.75 2,583 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%9.42 1,173 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.56 692 oy 0
İyi Parti
%3.18 396 oy 0
BAĞIMSIZ
%2.14 266 oy 0
Saadet Partisi
%0.62 77 oy 0
Vatan Partisi
%0.18 22 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.1 12 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı