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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SUŞEHRİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SUŞEHRİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

SUŞEHRİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 19,106 | Katılım Oranı: %90.35
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.6813,726 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %9.941,671 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.871,155 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.19200 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1729 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1424 oy
%100
Seçmen Sayısı: 19,233 | Katılım Oranı: %82.53
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.6112,702 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %17.742,761 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.65101 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 14,186 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,518 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%73.44 12,376 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.74 1,810 oy 0
İyi Parti
%7.17 1,208 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%6.33 1,067 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.58 266 oy 0
Saadet Partisi
%1.44 243 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.4 67 oy 0
Vatan Partisi
%0.28 47 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.18 31 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı