Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER TEKİRDAĞ HAYRABOLU
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

HAYRABOLU SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

HAYRABOLU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

HAYRABOLU MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 25,143 | Katılım Oranı: %90.1
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %49.7310,913 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.517,794 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %13.592,982 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.57124 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3168 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.365 oy
%100
Seçmen Sayısı: 25,947 | Katılım Oranı: %83.7
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %64.3613,739 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %33.237,094 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.41515 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 8,007 oy 0
Millet İttifakı
%0 13,520 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%44.04 9,642 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%32.26 7,062 oy 0
İyi Parti
%17.11 3,745 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.32 945 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.05 229 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.97 212 oy 0
Saadet Partisi
%0.61 133 oy 0
Vatan Partisi
%0.37 82 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.29 64 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı