MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
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ARTOVA
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BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZAR
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REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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SULUSARAY
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TURHAL
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ALMUS
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ARTOVA
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BAŞÇİFTLİK
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ERBAA
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZAR
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REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
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