canli-yayin
CANLI YAYIN
Kardeşlerim
11
BİLDİRİMLER
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • ABİ
    A.B.İ. YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
A.B.İ. GALERİ

1. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 12.01.2026, 11:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.01.2026, 11:06
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1. Bölüm Foto Galeri

İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan, acil serviste verdiği mücadelelerin ardından, yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kalır.

1. Bölüm Foto Galeri

Kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelen Doğan, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşirken, Hancıoğlu ailesinin içindeki güç savaşlarının tam ortasında kalır.

1. Bölüm Foto Galeri

Bir yanda otoriter baba Tahir, diğer yanda hırslarıyla sınır tanımayan abisi Sinan…

1. Bölüm Foto Galeri

Doğan'ın gelişi, aile içindeki dengeleri altüst ederken; adalet duygusuyla hareket eden genç ve güzel avukat Çağla, çok sevdiği Behram abisi nedeniyle istemeden de olsa bu kaosun içine sürüklenir.

1. Bölüm Foto Galeri

İkilinin yolları geri dönüşü olmayan bir biçimde kesişirken, kaderleri yeniden yazılmaya başlar.

1. Bölüm Foto Galeri

Devamında yaşanan beklenmedik gelişmeler ise Doğan'ı, istemese de ailesiyle planladığından çok daha uzun bir süre bir arada kalmaya sürükler.

1. Bölüm Foto Galeri

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", ilk bölümüyle Salı atv'de!

1. Bölüm Foto Galeri

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN