atv GÜNCEL

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Tarsus’tan Masalsı Kare: ‘Mercan Köşk’ün ana afişi yayınlandı
Mercan Köşk dizisinin konusu ne? Yeni dizi Mercan Köşk'ün çekimleri nerede yapılıyor?
Temmuz ayının lideri atv
Yeni sezonun merakla beklenen dizisi "Hamal" sete hazırlanıyor
Aşkları intikam ateşini yaktı! Tüm kategorilerde birinci oldu!
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Mercan Köşk’ten ilk afiş geldi!
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Akın Akınözü, Aşk ve Taht için imaj değiştirdi
Bankanın son teklifi geceye damga vurdu!
Altı Üstü İstanbul oyuncuları "en"lerini seçti!
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