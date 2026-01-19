canli-yayin
A.B.İ. GALERİ

2. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.01.2026, 10:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.01.2026, 10:43
2. Bölüm Foto Galeri

Tahir Hancıoğlu'nun düğün gecesi yaşadığı saldırı, Hancıoğlu ailesini bir anda savcılık soruşturmasının ve kamuoyu baskısının içine çeker.

2. Bölüm Foto Galeri

Melek, babasını neşterle yaraladığı iddiasıyla aranan bir isim hâline gelirken zaman daralır; Melek'in ifade vermesi, hem aile içindeki dengeleri hem de soruşturmanın seyrini belirleyecek kritik bir eşiğe dönüşür.

2. Bölüm Foto Galeri

Doğan, kardeşini aklamak ve gerçeğe ulaşmak için iz sürerken, Sinan'ın çizdiği tablo, Doğan için adım adım takip edilmesi gereken bir şüphe hattına dönüşür.

2. Bölüm Foto Galeri

Çağla ise savcılık cephesinde baskıyı yönetmeye çalışırken, hem Melek'in ifade vermesini sağlamak hem de dosyanın Behram'ın lehine kapanmasını engellemek için riskli bir denge kurar.

2. Bölüm Foto Galeri

Hastanede Tahir'in durumu kritik seyrini korurken, aile içindeki gerilim giderek tırmanır.

2. Bölüm Foto Galeri

Melek'in izine yaklaşıldığı anda olaylar yeni bir boyut kazanır: Çağla, Sinan'ın aracında Tahir'in vasiyetine ulaşır ve Sinan'ın mirastan çıkarıldığını, her şeyin Doğan'a bırakıldığını öğrenir.

2. Bölüm Foto Galeri

Bu gerçek, zaten kırılgan olan dengeleri altüst eder; soruşturma sertleşir, Doğan ve ailesi aynı anda hem suçlama, hem sır hem de hesaplaşma kıskacına girer.

2. Bölüm Foto Galeri

Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia)

