Esra Erol'da
10
A.B.İ. GALERİ

4. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.02.2026, 11:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.02.2026, 12:02
4. Bölüm Foto Galeri

Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının ardındaki isimleri bulmaya çalışırken, Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst eder.

4. Bölüm Foto Galeri

Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, onun elindeki zarf ve fotoğraflar olduğu anlaşılır.

4. Bölüm Foto Galeri

Doğan, bu karanlık yapının aileyi düşündüğünden çok daha derinden sardığını fark eder.

4. Bölüm Foto Galeri

Çağla, yarasına rağmen geri çekilmez; hem Melek'i kurtarmak hem de Behram'ın gerçeğini ortaya çıkarmak için Doğan'ın yanında kalmaya kararlıdır.

4. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Sinan ve Altın, geçmişin izlerini silmek için panik içinde temizlik yaparken, Didem her şeyi adım adım takip eder ve eline geçen görüntülerle ikilinin karşısına şantaj kartıyla çıkar.

4. Bölüm Foto Galeri

Aile içindeki kriz büyürken, Doğan'ın eline geçen eski bir fotoğraf Behram'ın gizli geçmişine açılan kapıyı aralar ve bu fotoğraf onları bir bakımevine yönlendirir.

4. Bölüm Foto Galeri

Bu süreçte cezaevinde Melek'i yeni bir kabus beklerken, Genco'nun beklenmedik ziyaretiyle birlikte yeni sürprizler ortaya çıkar.

4. Bölüm Foto Galeri

A.B.İ. yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

