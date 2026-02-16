canli-yayin
CANLI YAYIN
Aynı Yağmur Altında
12
BİLDİRİMLER
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
A.B.İ. GALERİ

6. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.02.2026, 13:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.02.2026, 13:01
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
6. Bölüm Foto Galeri

Doğan ve Çağla kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Şimşek'in kurduğu tehlikeli bir oyunun ortasında bulur. Ellerine verilen fotoğraflar, Tahir'e saldıranın Sinan olduğunu ortaya koyarken; Şimşek'in teklifi her şeyi daha da karmaşık hale getirir.

6. Bölüm Foto Galeri

Melek'in özgürlüğü karşılığında Doğan üç gün içinde İstanbul'u terk edecektir. Aile sırlarının ve geçmiş günahların gölgesinde verilen bu karar, Doğan'ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmeye zorlar.

6. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Çağla, babasının ölümüne dair öğrendiği gerçekle sarsılır.

6. Bölüm Foto Galeri

Sinan'ın adının hem Tahir'e yapılan saldırıda hem de yıllar önceki cinayette geçmesi ise aile içindeki dengeleri altüst eder.

6. Bölüm Foto Galeri

Yalıda ise Tahir'in gözlerini açması umut yaratırken, geçirdiği ağır nöbet herkesin nefesini keser.

6. Bölüm Foto Galeri

Doğan babasını hayata döndürmeye çalışırken Sinan köşeye sıkışır ve iki kardeş arasındaki hesaplaşma silahların çekildiği bir noktaya kadar ilerler.

6. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de!

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN