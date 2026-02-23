canli-yayin
7. Bölüm Foto Galeri

Melek'in intihara kalkıştığı haberi herkesi altüst eder. Depoda silah sesiyle sarsılan Doğan, Sinan'ı kurtarmayı başarır ancak yerde bulduğu bir domino taşı, gece yaşananların izini Çağla'ya kadar götürür.

Hastanede yaşam mücadelesi veren Melek'in hayati tehlikeyi atlatması aileye derin bir nefes aldırır.

Ancak Melek'in hücre cezası alması ve bu sürecin ardında Genco'nun olduğu gerçeği yeni bir gerilimin fitilini ateşler.

Doğan, kardeşini korumak için sınırlarını zorlar; Genco ile yüzleşmesi ise iki taraf arasında geri dönülmez bir kırılmaya yol açar.

Öte yandan Behram'ın gerçek kimliği ve geçmişteki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkmaya başlar.

Sinan'ın yıllar önce yaşadığı büyük aşk ve o aşkın trajik sonu, bugünün düşmanlıklarına yeni bir ışık tutar.

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle Salı atv'de!

