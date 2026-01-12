A.B.İ.'nin ilk bölümünde neler yaşandı?

İzmir'de mesleğinde zirveye ulaşmış başarılı bir cerrah olan Doğan, acil serviste verdiği hayati mücadelelerin ardından, yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kalır.
Kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelen Doğan, bu ziyaretin kısa süreceğini düşünse de geçmişte kapandığını sandığı defterler yeniden açılır.
Doğan, kendisini Hancıoğlu ailesi içindeki sert güç mücadelesinin tam ortasında bulur. Ailenin otoriter babası Tahir, kontrolü elinde tutmak isterken; hırslarıyla sınır tanımayan ağabey Sinan ise kendi yolunu çizme peşindedir.
Aile içindeki kaos büyürken, adalet duygusuyla hareket eden genç ve idealist avukat Çağla da olayların içine çekilir.
Çok sevdiği ağabeyi Behram nedeniyle bu karmaşaya istemeden dahil olan Çağla'nın yolu, Doğan'la beklenmedik bir şekilde kesişir.
Bu karşılaşma, ikisi için de geri dönüşü olmayan bir sürecin başlangıcı olurken; hem duygusal hem de dramatik çatışmalar dizinin temel taşlarından birini oluşturur.
Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.
Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle atv'de!