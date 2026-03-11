canli-yayin
A.B.İ.'nin son bölümünde neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 11.03.2026, 14:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.03.2026, 14:52
A.B.İ.'nin son bölümünde neler yaşandı?

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan OGM Pictures Yapımı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş'in kaleme aldığı A.B.İ. dün akşam dokuzuncu bölümüyle ekrana geldi.

A.B.İ.'nin son bölümünde neler yaşandı?

Mahinur, Tahir Hancıoğlu'na yönelik saldırı suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı ancak konuşmayı reddetti. Duruşmada Çağla, Mahinur'un saldırıyı gerçekleştirmediğini savunsa da hâkim, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle Mahinur'un tutuklanmasına karar verdi. Bu karar Çağla'yı yıktı.

A.B.İ.'nin son bölümünde neler yaşandı?

Doğan ise beklenmedik bir hamle yaptı ve hâkim karşısında yıllardır saklanan büyük gerçeği açıkladı: Tahir Hancıoğlu'nun yıllar önce Mahinur'un babasını öldürdüğünü itiraf etti.

A.B.İ.'nin son bölümünde neler yaşandı?

Ardından Doğan ve Çağla, Mahinur'u kurtarabilmek için geçmişte işlenen bu cinayetin izini sürmeye karar verdi. Behram ise Çağla'yı Mahinur'a ihanet etmekle suçladı.

A.B.İ.'nin son bölümünde neler yaşandı?

İkili arasında sert bir yüzleşme yaşandı. Doğan araya girerek Behram'ı uzaklaştırdı ve bundan sonra Çağla ile Mahinur'un kendi ailesi olduğunu açıkça söyledi.

A.B.İ.'nin son bölümünde neler yaşandı?

Doğan, yıllar önce dosyaya bakan savcı Şevket'i ziyaret ettiğini ve onun Tahir Hancıoğlu ile çalıştığını Çağla'ya anlattı. Bunun üzerine ikili savcının peşine düştü.

A.B.İ.'nin son bölümünde neler yaşandı?

Didem ise büyük bir hamle yaparak Yılmaz'ın planını ortaya çıkardı. Doğan ve adamları bu sayede Yılmaz'ın savcı Şevket'i sıkıştırdığı sırada baskın yaptı.

A.B.İ.'nin son bölümünde neler yaşandı?

Savcı ise elindeki belgeleri savcılığa vereceğini söyleyerek Doğan'ın tarafına geçti. Fakat Yılmaz, savcı Şevket ve Sinan'ın bindiği araca bomba yerleştirmişti.

A.B.İ.'nin son bölümünde neler yaşandı?

Diğer yandan Lamia, Mahinur'un yalnızca hapse girmesinin aşiretin öfkesini dindirmeyeceğini düşünüyordu.

A.B.İ.'nin son bölümünde neler yaşandı?

Bu yüzden Yılmaz'ı arayarak cezaevindeki Zeliş'e haber gönderdi ve Mahinur'un işinin içeride bitirilmesini istedi. Melek ise Mahinur'u korumak için kendini feda etti.

