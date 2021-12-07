2022 yılı asgari ücreti ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı için asgari ücretini belirlemek için ikinci kez toplandı. Toplantının ardından konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay “İnsanların mutlu olacağı bir rakama imza atmak istiyoruz” dedi. Asgari ücret kaç TL olacak sorusu cevabını ararken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili kurmaylarıyla görüştü. Milyonlarca işçinin gözü kulağı 2022 asgari ücret zammına çevrilirken, komisyon 3.850 TL üzerinde duruyor.

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