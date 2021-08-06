atv Ana Haber

Karadeniz'de büyük afet
Karadeniz Bölgesi yoğun yağış ve sel felaketi ile mücadele halinde. Sinop'ta, Bartın'da Kastamonu'da caddeler meydanlar savaş alanına döndü. Sel evleri yıktı, araçları sürükledi.
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Baraj düştü neler değişti?
atv Haber barajın düşürülmesiyle tercih hakkı kazanan on binlerce gencin nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini araştırdı.
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Başkentte susuz ve elektriksizler
Mahalleli isyanda. Ne suları akıyor ne de elektrikleri bağlandı. Sularını kuyudan elektriklerini trafodan sağlıyorlar.
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Aynı bina aynı saat aynı hırsız
Hırsızlar eve girmeye çalıştı ancak ev sahibine yakalanınca amacına ulaşamadı. Ancak pes etmediler. Bir yıl sonra şanslarını bir kez daha denediler.
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Tribüne aşı şartı
TFF aşıyla ilgili önemli bir karar aldı. Bundan böyle aşı olmayan seyirci bu sezon oynanacak maçlarda stadyuma alınmayacak.
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"EDHO'nun annesi" hayatını kaybetti
atv'nin rating rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye annesini kaybettik. 8 aydır tedavi gören usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayat gözlerini yumdu.