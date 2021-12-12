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12 Aralık 2021, Pazar
Bakan Vedat Bilgin açıkladı: “2022 yılı asgari ücreti bayram havası estirecek!”

Bakan Vedat Bilgin açıkladı: “2022 yılı asgari ücreti bayram havası estirecek!”

Milyonlarca vatandaş, 2022 yılı asgari ücret zammını bekliyor. Zam konusunda taraflar henüz anlaşamasa da gelen haberler umut verici. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, belirlenecek asgari ücretin herkese rahat bir nefes aldıracağını söyledi. Bakan Bilgin, “Yeni asgari ücret bayram havası estirecek” dedi.

Pazarlık masasından çıkacak kararla ilgili ilk ipuçlarını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanın enflasyona ezdirilmeyeceğini ifade etmişti.

Yapılan çalışmanın ardından yeni asgari ücret ne kadar olacak?

2022 yılı asgari ücret tahminleri neler?

2022 asgari ücreti ne zaman belli olacak?

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