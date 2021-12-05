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5 Aralık 2021, Pazar
Bakırköy İskele Caddesi esnafı: “Zararımız 70 – 80 bin TL”

Bakırköy İskele Caddesi esnafı: “Zararımız 70 – 80 bin TL”

Esnafın zararı büyük oldu. Bakırköy'de alt yapı çalışmaları mahalleliyi zor durumda bıraktı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki alt yapı çalışması vatandaşları çileden çıkardı. İskele Caddesi üzerinde uzun zamandır devam eden çalışmalara isyan eden mahalleli duruma tepki gösterdi. Dükkanlarına müşteri uğramadığını söyleyen esnaf oldukça zor duruma düşerken cadde "Çamurköy" olarak adlandırıldı.

15 gün içinde 70 – 80 bin TL zarara uğradığını ifade eden mahalle esnafı, gelen siparişleri dahi yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi. Çalışmaların ne kadar süreceği bilinmezken esnaf kepenk kapatmayı düşünüyor.

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