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31 Mayıs 2022, Salı
Bi’ garip uygulama

Bi’ garip uygulama

Bir garip “açık taksimetre” kararı. Taksi beklerken taksimetre çalışıyor.

İstanbul ve Ankara'da hizmet veren bir taksi çağırma uygulaması, seçenekler arasına "taksimetre aç-gel" özelliğini de dahil etti. Amaç birkaç lira farkla daha kolay taksi bulabilmek. En azından açıklama bu. Taksicileri sevindirse de bu garip yöntem hakkında kullanıcılar aynı fikirde değil.

Binlerce kullanıcısı olan bir uygulama "taksimetreyi aç-gel" butonunu devreye soktu. Bu yeni uygulama sayesinde taksi çağıranlar "taksimetreyi aç-gel"butonuna bastığında, sürücü taksimetreyi açıyor ve yolcuyu alana kadar da taksimetre çalışıyor...

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