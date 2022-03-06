Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Türkiye'nin barış diplomasisi de devam etti. Bir an önce ateşlerin kesilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Türkiye'nin yangına körükle gitmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil bir ateşkes çağrısı yaptı.

Arabuluculuk teklifinde bulunan bir diğer ülke ise İsrail oldu. Savaşın gölgesinde Türkiye – İsrail ilişkileri normalleşme yoluna girdi. 9 – 10 Mart tarihlerinde Türkiye'ye gelecek olan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un gündeminde de Rusya – Ukrayna Savaşı yer alıyor.