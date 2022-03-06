ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATV ANA HABER KISA VİDEO
6 Mart 2022, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Türkiye'nin barış diplomasisi de devam etti. Bir an önce ateşlerin kesilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Türkiye'nin yangına körükle gitmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil bir ateşkes çağrısı yaptı.

Arabuluculuk teklifinde bulunan bir diğer ülke ise İsrail oldu. Savaşın gölgesinde Türkiye – İsrail ilişkileri normalleşme yoluna girdi. 9 – 10 Mart tarihlerinde Türkiye'ye gelecek olan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un gündeminde de Rusya – Ukrayna Savaşı yer alıyor.

DEVAMI
atv Ana Haber
SON BÖLÜMÜ İZLE atv Ana Haber 6 Mart 2022, Pazar
BÖLÜMLER
TÜMÜ
atv Ana Haber
atv Ana Haber 6 Mart 2022, Pazar
atv Ana Haber
atv Ana Haber 5 Mart 2022, Cumartesi
atv Ana Haber
atv Ana Haber 4 Mart 2022, Cuma
BİZE ULAŞIN