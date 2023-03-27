Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel Bu akşam 22.00'de atv'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını atv’de cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde merak edilen soruları yarın akşam atv ekranlarında cevaplandırıyor.

Deprem bölgesinde yeniden inşa süreci nasıl ilerliyor? Seçim kampanyası nasıl yürütülecek? Vatandaşa hangi yeni müjdeler verilecek? Ekonomi ve dış politikada hangi yeni adımlar atılacak? Gazeteciler soruyor; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gündem Özel, 29 Mart Çarşamba saat 22.00'de atv'de!