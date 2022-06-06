Ek gösterge tamam. Tüm kamu çalışanlarına ek gösterge

Milyonların merakla beklediği müjde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı.

Düzenlemeden "sadece 4 meslek grubu değil, tüm kamu kesimi yararlanacak" dedi. Böylelikle 600 puan ek gösterge artışı tüm memurlar için yapılacak. En fazla artış ise emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde gerçekleşecek. Erdoğan'ın tek müjdesi 3600 ek gösterge değildi. Temmuz ayındaki enflasyon farkıyla tüm ücretlileri rahatlatacak adımların atılacağını söyledi. Erdoğan, ekonomi ve faiz politikaları ile ilgili de konuştu. "Faizi düşürmeye devam edeceğiz" cümlesini kurdu.