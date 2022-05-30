Gözyaşı ve dualarla uğurlandılar. Pençe Kilit şehitlerine veda

Irak'ın kuzeyinden, Pençe Kilit harekatı bölgesinden acı haber geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt ve Uzman Çavuş İslam Sancak şehit düştü. Diyarbakırlı Uzman Çavuş Muhammed Serttaş ise 3 gün önceki çatışmada yaralanmıştı. Bugün, tedavi gördüğü hastaneden şehadet haberi ulaştı.

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