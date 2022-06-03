''Hangi sokakta köpek var'' haritası

Özellikle son dönemde artan başıboş köpek saldırıları, bir çoğumuzun korkulu rüyası haline geldi. Öyle ki, gözümüzün önünde oldukça fazla can yakan örnek var. İşte bu saldırıların önüne geçebilmek için, 'havrita' adında bir site kuruldu. Bu siteye girdiğinizde, Türkiye'nin neresinde başıboş köpek sürüsü olduğunu, tehlikeli noktaları ve daha önce yaşanmış saldırıları görebiliyorsunuz. Başı boş köpekler bezdirince çareyi internet sitesi kurmakta buldular. Adını da havrita koydular. Siteyi kullanmak çok kolay. Havrita.com'u açtığınızda Türkiye'nin neresinde bir köpek sürüsü var, neresinde bir saldırı olmuş fotoğrafları ile görebiliyorsunuz..